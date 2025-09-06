VENEZIA ORIZZONTI L'ultimo scolastico è il primo della vita UN ANNO DI SCUOLA per la regia di Laura Samani tratto dal racconto del triestino Giani Stuparich e coprodotto dalla Rai in anteprima a ORIZZONTI di Venezia 82

Fred arriva dalla Svezia ed è l'unica donna in una V di ragazzi del Tecnico triestino: frequenterà il gruppo di maschi amici da sempre con certe conseguenze... Fred è orfana di madre e il padre le chiede com'è andata... Risposta: “come l'inizio di un film porno”. L'ultimo anno scolastico è l'inizio (appunto) del primo nella vita (durissimi per una femmina e il suo corpo).

