PRIMISSIMA ITALIA L'ultimo Woody è spagnolo Nei cinema italiani il nuovo film di Woody Allen “RIFKIN'S FESTIVAL” ambientato in Spagna omaggio del regista alla scrittura non solo cinematografica storia di un appassionato della 7^Arte pronto a scrivere un libro

Ambientato e girato al San Sebastián “RIFKIN'S FESTIVAL” è stato presentato in anteprima spagnola nel 2020 per la distribuzione europea è pieno di citazioni dei maestri europei, Fellini compreso: un festival nel festival spostato sulla scrittura... Allen ha già scritto la sua ultima pellicola tutta europea e parigina esortando a tornare in sala contro il consumo domestico, 'cinemaniacale' in “multitasking” da divano, delle pellicole che a fatica permettono la normale visione. Intrecci amorosi tra press agent, regista e scrittore, intorno al “cinerama” ironico di Allen sulla filmografia europea storica. A 85 anni Woody è sempre al centro del mondo-cinema anche per le polemiche sul suo privato (voci alquanto 'spericolate' sui media americani) sdegno messo in piazza non solo dai parenti (#MeeToo). Da frequentatore di festival cinematografici anche in incognita a Venezia ha osservato la realtà guardandola fino in fondo.

