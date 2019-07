L'undicesima alba: dal 28 luglio al 25 agosto musica a colazione

L'intervista al Direttore Augusto Ciavatta

“L'Alba sul Monte”, progetto sammarinese di concerti d'estate, compie 11 anni e si rinnova nella continuità passando da 4 a 5 appuntamenti. Al mattino intorno alle 6 la formula prevede spettacoli agli Orti dell'Arciprete sopra la Pieve alle prime luci del giorno. Esecuzioni con strumenti, timbri e mille colori musicali d'agosto, in uno scenario naturale unico. Dalle percussioni agli ottoni, pianoforte, arpa e Orchestre. Torna la Camerata del Titano e debutta l'Opera di Astana. Si comincia domenica 28 agosto proprio con RUMORI ALL'ALBA chiude CARMEN in TRAVIATA protagonista l'arpista verucchiese AGNESE CONTADINI. 5 euro l'ingresso colazione compresa come da tradizione più che decennale partecipata per cittadini e ospiti anche da oltre confine.

fz

Intervista con AUGUSTO CIAVATTA, Direttore orchestra Camerata del Titano