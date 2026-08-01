L'unica coppia nella spedizione dei Mille: i coniugi Crispi in un libro

All'Ambasciata d'Italia a San Marino presentato il libro “I Crispi nella spedizione dei Mille”. Tra lo scampo di Garibaldi a San Marino e la spedizione dei mille c'è uno scarto di una decina d'anni, ma c'è un filo conduttore. A raccontare la storia dei coniugi Crispi, l'unica coppia nei Mille, con l'unica donna imbarcata, un discendente del futuro primo ministro, Guido Palamenghi Crispi, introdotto dalla professoressa Valentina Rossi.
Nel video le interviste a Fabrizio Colaceci, Ambasciatore d'Italia a San Marino; Valentina Rossi, Centro sammarinese studi storici; Guido Palamenghi Crispi, autore