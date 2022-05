L'Unirsm nell'European University Association; memorandum con l'Ateneo di Zagabria

L'Università di San Marino continua ad allacciare rapporti e a gettare ponti, implementando le opportunità offerte dai rapporti con le altre istituzioni accademiche e dall’appartenenza agli organismi europei. È infatti diventata “full member” della European University Association, “la più grande e vasta associazione di Università a livello europeo”, spiega il Rettore Corrado Petrocelli, con oltre 850 realtà rappresentate, e comprende ora 49 Paesi. “Siamo sempre più orientati – aggiunge - verso una piena ed effettiva integrazione europea e internazionale”. L'Unirsm è anche entrata nell’associazione UniAdrion, che coinvolge 51 Atenei in iniziative come corsi di formazione, diplomi post-laurea e progetti di ricerca congiunti nella regione adriatico-ionica. Infine la firma del memorandum fra l’Università di San Marino la University of Zagreb, una delle più consolidate realtà accademiche della Croazia, fondata nel 1669. L’intesa, della durata di cinque anni, – si legge in un comunicato – pone le basi per lo scambio di docenti e studenti, la creazione di progetti di ricerca e conferenze comuni, la realizzazione di iniziative culturali e la promozione di seminari.