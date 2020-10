"LE DOMENICHE AL PODERE" L'Università Contadina celebra il Comune di Novafeltria nella prima serata di “Davéra” Al via il viaggio emozionale nei saperi e sapori della Valmarecchia

Usanze, tradizioni, i prodotti della terra – biologici, di qualità e km 0-, le bellezze paesaggistiche della Valmarecchia, scatti in bianco e nero di un passato che ha tanto da raccontare, così come il presente. Al Podere Lesignano, nel rispetto delle norme anti-Covid, UNI.CO inaugura le iniziative autunnali con una serata dedicata a Novafeltria: i fondatori di Università Contadina - Matteo Selleri, Stefano e Massimo Valentini – consolidano così il già forte legame con il Comune limitrofo creando nuovi canali di dialogo e conoscenze, in perfetta sinergia.

Il progetto Davéra, viaggio emozionale nei saperi e sapori del territorio, continua domenica 22 novembre, alle 19.00 con la storia e le peculiarità di altro Comune protagonista: Casteldelci. Non solo, il mese prossimo UNI.CO avvia anche un secondo progetto, “An marcord”, ciclo di incontri su e con personaggi di primo piano sammarinesi e romagnoli: il 6 novembre alle 18.00 in primo piano la figura di Secondo Casadei, ricordata tramite la testimonianza della figlia Riccarda.



