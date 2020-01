L'Università di San Marino cerca tre docenti

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rende noto che è stato emesso un bando, con scadenza 27 gennaio, per la selezione di tre docenti nell’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale e nella cornice del percorso magistrale di Design. Le materie che dovranno insegnare i candidati sono geometria, strutture di fondazioni e laboratorio di design. Il bando prevede inoltre la selezione di un collaboratore alla didattica per il corso di laurea triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio.

Il bando completo è disponibile sul sito di UniRSM nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”.

