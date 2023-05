L'Università di San Marino entra nella Motor Valley

L’Università di San Marino è entrata a far parte dell’Associazione “Motor Valley Development”, un sistema di eccellenze unico al mondo che offre esperienze nel mondo dei motori a due e quattro ruote e si presenta come un insieme organizzato di istituzioni, reti associative e imprese che offrono un’offerta integrata di beni, di alta formazione e di servizi culturali. Con l'obiettivo di promuovere il prodotto “Motor Valley” e le numerose iniziative, ma anche e soprattutto quello di costituire un network di eccellenza legato al mondo dei motori e alla terra che ne è espressione. “L’ingresso di Unirsm nel sistema Motor Valley Development – afferma il segretario all'Istruzione Andrea Bezzuzzi – è una grande opportunità per i nostri studenti che potranno rapportarsi con un network di eccellenze senza eguali nel mondo che offre importanti sbocchi professionali in un settore estremamente avanzato, iper-tecnologico, legato alla nostra terra ma universalmente riconosciuto”. Il contributo dell'Ateneo sammarinese, per Andrea Albani, Vice Presidente Motor Valley Development, “è una iniezione di altri cavalli nel potente motore di un territorio che tutto insieme esprime straordinarie potenzialità”.