L’Università di San Marino finanzia la ricerca con 120mila Euro.

Otto progetti di ricerca verranno finanziati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per un totale di 120.000 euro, messi a disposizione dall’Ateneo. La novità nasce dalla volontà di stimolare il mondo della ricerca sul territorio sammarinese. A influire inoltre l’impossibilità, per l'Ateneo, di attingere ai finanziamenti dell’Unione Europea. L’Università ha previsto la possibilità di ricevere nuovi fondi e aumentare così il numero dei bandi e dei progetti finanziati: entità pubbliche e private potranno finanziare le attività dell’Ateneo, anche spinte da proprie specifiche esigenze. Le proposte potranno essere presentate dal 30 luglio al 15 novembre. I progetti selezionati avranno durata annuale. Fra gli aspetti valutati: elementi di originalità, chiarezza e pertinenza degli obiettivi, innovazione e sviluppo dell’attività di ricerca in armonia con i filoni praticati nell’Ateneo, ricadute a livello sociale e sul territorio sammarinese.

