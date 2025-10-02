ANNO ACCADEMICO 2025-2026 L’Università di San Marino inaugura il nuovo Anno Accademico con la lectio magistralis di Luciano Canfora La cerimonia si terrà martedì 28 ottobre a partire dalle ore 15, al Centro Congressi Kursaal. “I ‘pestelli’ della guerra” il titolo dell'intervento affidato al Direttore del Dipartimento Storico e Giuridico dell'ateneo.

Sarà il Centro Congressi Kursaal a ospitare martedì 28 ottobre la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’appuntamento, a ingresso libero con inizio alle 15, sarà aperto dal Rettore Corrado Petrocelli, che traccerà un bilancio degli undici anni trascorsi alla guida dell’Ateneo, tra l’espansione dei corsi, l’aumento delle collaborazioni internazionali e il recente riconoscimento dell’Institutional Evaluation Programme, organismo indipendente che valuta la qualità delle istituzioni universitarie.

"Credo che sia sotto gli occhi di tutti il miglioramento che ha avuto questa università - commenta Petrocelli -, ma noi dobbiamo creare le condizioni perché ci radichiamo sempre di più, miglioriamo sempre di più, costituiamo un punto di riferimento sempre di più per il territorio e costituiamo un punto di riferimento soprattutto per i nostri studenti in un momento difficile come quello che il mondo sta vivendo. Non vorrei che si dimenticasse il tema di quest'anno è la pace".

Il momento centrale sarà affidato a Luciano Canfora, storico e saggista di fama internazionale, che terrà la lectio magistralis dal titolo “I ‘pestelli’ della guerra”. Direttore del Dipartimento Storico e Giuridico dell’Università di San Marino, Canfora è una delle figure di riferimento dell’Ateneo. Professore emerito dell’Università di Bari “Aldo Moro”, ha insegnato anche alla Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali di Parigi e al Collège de France. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti spiccano il Premio nazionale Benedetto Croce, il Premio Pavese e la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica italiana per i benemeriti della scienza e della cultura.

La sua lectio si inserisce nel percorso che l’Università sammarinese ha avviato da tempo con iniziative dedicate al tema della pace, attraverso workshop, mostre e attività di ricerca e divulgazione che coinvolgono tutti i dipartimenti. Accanto a Petrocelli e Canfora, interverranno anche il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, il rappresentante degli studenti Luca Donati e la rappresentante del personale tecnico-amministrativo, Maddalena Lonfernini.

"Il trend delle iscrizioni - conclude Petrocelli - è stato sempre in crescita, quest'anno abbiamo un lieve decremento come in tutta Italia. Non mi stancherò mai in dieci anni di chiedere la casa dello studente perché semplificherebbe di molto i problemi".

Nel video l'intervista a Corrado Petrocelli, rettore dell'Università di San Marino



