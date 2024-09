L'Università di San Marino lancia il Patto territoriale tra mondo sociale, economico e culturale

“Unire, all'insegna della collaborazione, le realtà che possono contribuire a un positivo, sensato e lungimirante sviluppo del Titano in ambito principalmente culturale, sociale ed economico”, questo l'obiettivo dell'Università di San Marino attraverso la convocazione, mercoledì 25 settembre alle 16.00 nella sede universitaria presso il Wtc di Dogana, del Patto territoriale, assemblea che coinvolge “istituzioni e imprese private, associazioni e ordini professionali, rappresentanti dei lavoratori e non solo".

"L'appuntamento – spiega il Rettore Corrado Petrocelli - si svolgerà nel pieno spirito delle normative sammarinesi che riguardano la nostra istituzione accademica e quindi come punto d'incontro fra l'Università e il territorio, con l'Ateneo nel ruolo di promotore e catalizzatore grazie alle idee, esperienze e competenze che sa esprimere attraverso una comunità composta da studiosi, docenti, studenti e personale amministrativo, da anni impegnati per concretizzare iniziative in grado di dare lustro alla Repubblica”.