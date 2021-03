UNIRSM L'Università di San Marino pianifica il futuro Presentate in cinque dirette facebook i corsi di laurea per il prossimo anno accademico

Docenti, staff, iscritti attuali ed ex studenti protagonisti di cinque dirette Facebook organizzate dall'Università di San Marino. Una serie di appuntamenti, della durata di 45 minuti ciascuno, in cui l'ateneo ha illustrato e presentato i percorsi formativi triennali previsti per il prossimo anno accademico.

Sul sito web dell'ateneo sammarinese saranno disponibili i contenuti dell'open day 2021. Un'esperienza virtuale per conoscere l'università in sicurezza e ascoltare le voci di chi studia e insegna.

Nel servizio l'intervista a Leonardo Tagliente (Docente Ingegneria Gestionale UNIRSM)

I più letti della settimana: