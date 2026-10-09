L'Università "Il Sorriso" compie 30 anni: Francesca Michelotti inaugura l'anno accademico

C'è entusiasmo tra studenti e studentesse dell'Università dell'Età Libera “Il Sorriso”. Tenere la mente allenata, si sa, è uno dei segreti per vivere meglio e più a lungo. Si festeggia una traguardo importante: i trent'anni di attività. In cattedra Francesca Michelotti, per una lectio sulla comunità della conoscenza che apre il nuovo anno accademico. Presente anche il segretario all'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini. Con l'inaugurazione, sono state ricordate le persone che hanno avviato un'esperienza che dura nel tempo e riscuote successo tra le generazioni più anziane. Tra i presenti anche la signora Livia, decana dell'Università e componente dell'organizzazione fin dalla fondazione.

Nel servizio le interviste a Francesca Michelotti, a Tonina Taddei (presidente Università dell'Età Libera “Il Sorriso”) e a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Istruzione e Cultura)







