DOCUMENTI STORICI L'uomo che dà la pace “IL DALAI LAMA: la saggezza della felicità” a 90 anni dalla nascita il racconto documentario della vita voluto da Richard Gere in anteprima a Milano nella versione italiana presentata dall'attore americano

Un'intera vita vissuta (in terra: fortemente ancorata alla realtà) del XIV Dalai Lama tibetano novantenne ancora esiliato in India dopo l'occupazione cinese del Tibet nel 1950 e la sommossa popolare del '58. Da allora sarà la guida spirituale di un intero mondo oltre ogni confine e barriera culturale. Figura di pace, non violenza e saggezza, appunto, dopo il Nobel del 1989 è il testimone attento agli altri del Buddha in ogni angolo della terra. Immagini inedite, archivio storico e interventi rivolti a tutti del Lama tibetano sulle sfide globali dell'umanità: la felicità solo per amore.

