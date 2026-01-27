TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:15 La Fiorita, preso l'attaccante Serifoski 17:51 L’addio a don Wladyslaw Antonczyk, per anni cappellano dell’Ospedale di Stato 16:25 Campionato, il 15° turno si recupera 10-11 febbraio 15:25 "Mio padre, ebreo e partigiano, tradito da un vicino di casa e salvato da un carabiniere" 12:45 Terenzi: "A Coriano il calcio deve essere sostenibile, le difficoltà fanno parte del gioco" 12:20 Una serie sul potere del corpo che muore 12:08 Serie D: Teramo e Ancona accorciano sull'Ostiamare 10:51 Rimini-Chișinău: nuova tappa low cost per l'Aeroporto Federico Fellini 09:51 Il Giorno della Memoria come monito universale contro odio, persecuzione e negazione della dignità: il messaggio della Reggenza
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

L'uomo che scambiò l'archeologia per un cappello

L'UOMO CON IL CAPPELLO di Jeff Roth è un documento unico nel suo genere che racconta l'ultimo "Faraone” dell'archeologia mondiale: ZAHI HAWASS su tutte le piattaforme USA

di Francesco Zingrillo
27 gen 2026

Un bambino nato e cresciuto sul Delta del Nilo tra piramidi, sfingi, e scoperte scientifiche. ZAHI ha spostato la ricerca archeologica storica in Egitto verso lo spettacolo e il cinema: sabbia e deserto diventano evento mediatico e museale nel mondo. Il suo cappello ha evocato quello di Lucas in Indiana Jones con l'attore Harrison Ford ma quello di HAWASS è vero e c'è ancora oggi sul campo, davvero. THE MAN WITH THE HAT, appunto. La gente e i collaboratori sono stati la vita vera e i reali tesori umani di una star dell'archeologia protagonista di un lungometraggio su un uomo e il suo copricapo iconico, impolverato, e liso...




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura