L'uomo che scambiò l'archeologia per un cappello

Un bambino nato e cresciuto sul Delta del Nilo tra piramidi, sfingi, e scoperte scientifiche. ZAHI ha spostato la ricerca archeologica storica in Egitto verso lo spettacolo e il cinema: sabbia e deserto diventano evento mediatico e museale nel mondo. Il suo cappello ha evocato quello di Lucas in Indiana Jones con l'attore Harrison Ford ma quello di HAWASS è vero e c'è ancora oggi sul campo, davvero. THE MAN WITH THE HAT, appunto. La gente e i collaboratori sono stati la vita vera e i reali tesori umani di una star dell'archeologia protagonista di un lungometraggio su un uomo e il suo copricapo iconico, impolverato, e liso...







