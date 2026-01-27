EGITTOLOGIA L'uomo che scambiò l'archeologia per un cappello L'UOMO CON IL CAPPELLO di Jeff Roth è un documento unico nel suo genere che racconta l'ultimo "Faraone” dell'archeologia mondiale: ZAHI HAWASS su tutte le piattaforme USA

Un bambino nato e cresciuto sul Delta del Nilo tra piramidi, sfingi, e scoperte scientifiche. ZAHI ha spostato la ricerca archeologica storica in Egitto verso lo spettacolo e il cinema: sabbia e deserto diventano evento mediatico e museale nel mondo. Il suo cappello ha evocato quello di Lucas in Indiana Jones con l'attore Harrison Ford ma quello di HAWASS è vero e c'è ancora oggi sul campo, davvero. THE MAN WITH THE HAT, appunto. La gente e i collaboratori sono stati la vita vera e i reali tesori umani di una star dell'archeologia protagonista di un lungometraggio su un uomo e il suo copricapo iconico, impolverato, e liso...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: