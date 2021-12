L'uomo e l'ambiente: suggestiva esposizione fotografica al Giardino dei Liburni

I Capitani Reggenti hanno inaugurato la mostra fotografica del Principato di Monaco incentrata sulle problematiche ambientali. Dal Campidoglio di Roma al Giardino dei Liburni. E' arrivata a San Marino la mostra “Uomo – Fauna selvatica”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. I Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini sono stati i primi visitatori della mostra già ammirata a Montecarlo e a Roma: nella Capitale è stata vista da almeno 70mila persone. Fino al 9 gennaio sarà possibile ammirare le opere e le foto denuncia dei fotografi artisti, che hanno partecipato ad un concorso internazionale e messo in evidenza la bellezza della natura quanto la sua estrema delicatezza, come ha sottolineato anche il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi. Il tocco dell'uomo non è infatti sempre delicato né rispettoso, e quando diventa invasivo gli effetti sono devastanti, per tutti. Il visitatore, grazie ad un Qrcode posto su ogni opera, potrà visualizzarne la spiegazione direttamente sul proprio telefonino. “Mi auguro – ha concluso il Segretario Belluzzi – che tanti sammarinesi e i turisti che visiteranno il nostro centro storico in questo periodo possano venire ad ammirarla”.

Nel video l'intervista a Marco Colasanti, presidente Fondation Prince Albert II de Monaco Roma