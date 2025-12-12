L'Usl presenta alla Reggenza “Testimoni del tempo e della storia”

Quindici storie individuali “si fanno patrimonio collettivo, testimonianze di senso civico e di etica nel lavoro, memoria che genera percorsi educativi”. Il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini presenta il libro soffermandosi sull'importanza del dialogo intergenerazionale. Da qui anche il Segretario Generale USL, Francesca Busignani, davanti al vissuto di chi – dice - ha costruito nel passato il nostro futuro: “Non bisogna mai scordarsi del passato, delle persone che hanno aiutato a costruire questa Repubblica e hanno fatto sì che questa Repubblica sia forte, conosciuta nel mondo. Quindi, riuscire a tradurre in un testo tutto questo abbiamo ritenuto fosse fondamentale, per fare in modo che anche le nuove generazioni non perdano ormai memoria di quello che è stato fatto. Perché solo se tu conosci la nostra storia puoi, uno, non ricommettere gli stessi errori, due, muoverti nella stessa maniera per preservare e aiutare a crescere ancora di più la nostra amata Repubblica”. Firma l'introduzione insieme al Segretario della Federazione Pensionati Luigi Maria Belisardi, all'addetto stampa Olga Mattioli e al Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli, per un volume realizzato nell'ambito del Patto Territoriale promosso dall'Ateneo. Imprenditori, medici, artisti, volti noti e meno noti consegnano una eredità che diviene esempio e risorsa.

“Partecipando e vivendo la vita sociale del nostro Paese – dice Sisto Spadoni, ex Presidente Federazione Pensionati USL - è un continuo esempio e una continua esperienza per tutti noi che la viviamo. In quel libro è raccolta una parte delle esperienze dei nostri iscritti e comunque dei cittadini che si portano dietro le loro storie e del fatto, perché a una certa età si guarda purtroppo il fatto”.

“Io ho cominciato 57 anni fa – racconta Simona Michelotti di Sit Group - avevo 21 anni e mezzo e per me è stata un'esperienza eccezionale, naturalmente, ma ho fatto la mamma, praticamente la mamma dei ragazzi che lavoravano da me, erano pochi ed era facile, io vengo da una famiglia numerosa, era come essere in casa mia. Non è stata un'impresa, è stato un viaggio, un viaggio per la vita, ecco, e l'abbiamo fatto tutti insieme”.

"Un monumento alla memoria attiva e collettiva - dicono i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli - riconoscendo il ruolo del sindacato nel promuovere iniziative di dignità e inclusione. Un'opera editoriale che si fa lascito alle nuove generazioni per comprendere "il costo della democrazia, il valore del progresso sociale e dei diritti conquistati".

