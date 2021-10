La 7^Arte non solo cinema

Omaggi e proiezioni al maestro Argento (Trilogia della Madre), Pupi Avati (“Vorrei sparire senza morire”) e all'ospite Neri Marcorè (“L'intelligenza dell'ironia”) in programmi speciali durante la giornata oltre a Dante nell'audiovisivo (storia del cinema, trasposizioni, nuovi media e videogiochi) per i 700 anni dalla morte. Il festival ha inoltre dedicato, dopo ENNIO su Morricone di Tornatore, uno spazio a Ermanno Olmi con il docufilm di Maurizio Zaccaro UN FOGLIO BIANCO. La rassegna CINEMA E PIATTAFORME porta in anteprima a Rimini TITANE Palma d'Oro a Cannes. Domenica sera al Galli anche il premio “Valpharma per il cinema”, a ricordo dell'imprenditore Roberto Valducci, dedicato alle donne nel mondo del lavoro (competenza e professionalità).

