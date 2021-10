RIMINI EVENTI La 7^Arte non solo cinema Seconda giornata tra Fulgor e Fellini Museum per il festival LA SETTIMA ARTE presieduto da Pupi Avati protagonista Dario Argento con la partecipazione di Neri Marcorè. Domani sera il galà al Galli condotto da Franco Di Mare di Rai 3

Omaggi e proiezioni al maestro Argento (Trilogia della Madre), Pupi Avati (“Vorrei sparire senza morire”) e all'ospite Neri Marcorè (“L'intelligenza dell'ironia”) in programmi speciali durante la giornata oltre a Dante nell'audiovisivo (storia del cinema, trasposizioni, nuovi media e videogiochi) per i 700 anni dalla morte. Il festival ha inoltre dedicato, dopo ENNIO su Morricone di Tornatore, uno spazio a Ermanno Olmi con il docufilm di Maurizio Zaccaro UN FOGLIO BIANCO. La rassegna CINEMA E PIATTAFORME porta in anteprima a Rimini TITANE Palma d'Oro a Cannes. Domenica sera al Galli anche il premio “Valpharma per il cinema”, a ricordo dell'imprenditore Roberto Valducci, dedicato alle donne nel mondo del lavoro (competenza e professionalità).

