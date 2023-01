EMILIA TEATRO La 'Balena' di Welles tra Shakespeare e Conrad "MOBY DICK alla prova" tratto da Orson Welles dal romanzo di Melville per la regia di Elio De Capitani in tournée regionale al Municipale di Piacenza

Uno spettacolo totale in una sfida finale impossibile: far apparire il capodoglio in scena con un espediente teatrale in un gesto di gioia estrema. Welles nel 1955 voleva inscenare un Re Lear alla Achab senza nulla concedere al pubblico: palcoscenico vuoto, niente di niente da vedere tutto da immaginare subendo... De Capitani guarda anche all'odio distruttore di Kurtz in “Cuore di Tenebra” di Conrad sulla natura perduta. Il respiro dei secoli parla al nostro oggi, adesso, nella PROVA dello scontro finale con la bestia che richiama l'apocalisse. In prosa del romanzo ma in teatro, la BALENA, trapela dal fondale leggero, mutevole e cangiante, più incombente del mare.

