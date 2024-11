PRIMA FILM La ballerina sorda LA SINGLA è il docufilm di Paloma Zapata, in sala d'autore, su Antonia la ballerina di flamenco sordomuta scomparsa misteriosamente

Antonia Singla, gitana di Barcellona, non udiva e faticava a esprimersi ma ballava divinamente in modo del tutto particolare un ballo come il flamenco amato in tutto il mondo, e perciò divenne famosa scomparendo, però, misteriosamente. Zapata-Kaittani indagano l'icone tra repertori storici e documenti d'epoca usando il cinema. Diciassettenne sembrava una bimba ma aveva il fuoco negli occhi giù fino alle gambe. La Niña posò per Dalì ammirata da Cocteau all'arrivo del padre-padrone (abusatore) sparì, ma due donne l'hanno ritrovata... è viva.

