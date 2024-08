ANTEPRIMA CINE-TV La Bambina perduta della Ferrante L'AMICA GENIALE 4 tratto dal libro di Elena Ferrante prodotto in Italia dalla HBO all'epilogo da novembre anche su RAIUNO

STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA della serie internazionale tradotta in più lingue è il capitolo finale presto anche in tv. Le bambine amiche da tutta la vita tornano da adulte alle origini nella quarta stagione dello sceneggiato cinematografico romanzato e recitato anche in dialetto napoletano sottotitolato e doppiato in inglese. Lenù e Lila ormai adulte si ritrovano tra Napoli e Firenze in un rapporto d'amicizia maturo in un Italia che cambia. Il caso letterario è ancora alla base degli ultimi 10 episodi della serie di successo cinematografico e televisivo. Circa 70 anni di vita e affetti raccontati nei romanzi sono anche nell'epilogo potenti storie di donne vissute al femminile nel cambiamento del cuore. L'AMICA GENIALE 4 di Saverio Costanzo e diretta da Laura Bispuri è inscindibile dalla scrittura di Elena Ferrante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: