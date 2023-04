La 'bambola' più famosa al mondo è viva

Trailer su trailer tra un teaser americano e l'altro BARBIE dopo due anni di lavorazioni è in avvicinamento anche per il lancio europeo si pensa addirittura alla Cannes mondana di maggio. Trama ispirata alla figura della Mattel rosa pastello in un movie hollywoodiano per tutte le etnie (curvy: a clessidra ma non troppo...). Accettazione della ricchezza nella diversità che giustifichi anche le differenze. La bambolona tutta gambe con ironia registica tutta femminile (Greta Gerwig) trasforma la bionda sexy in altrettante modelle un po' sopra le righe con vari Ken monocorde (e inseparabili rollerblade giallo-fuksia). La guerra dei due mondi reale e immaginario si gioca comunque sul “total pink” lo strapotere rosa pop.