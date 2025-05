La band che cantò la Bolo del '77

"Going Underground", docufilm sui Gaznevada

Si chiamavano inizialmente Centro d'Urlo Metropolitano dal convegno sulla repressione del '77 in una Bologna sotto assedio e militarizzata. Cantavano MAMMA DAMMI LA BENZA ma erano seri e politicizzati antagonisti anche degli Skiantos: si chiamarono, poi, GAZNEVADA nel nome dello scrittore americano CHANDLER autore poliziesco di NEVADA GAS. Bosi racconta l'ambiente studentesco e giovanile a cavallo tra anni 70 e 80 in mezzo ai tumulti e alle lotte universitarie e operaie tra droga (eccessiva) e musica underground in sonorità punk rivoluzionarie anche nei costumi. Per fare opposizione musicale occuparno un appartamento da ricchi del centro ribattezzato “Traumafabrik” in onore della 'factory' di Warhol.