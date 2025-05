STORIA MUSICA La band che cantò la Bolo del '77 GOING UNDERGROUND di Lisa Bosi, docufilm sul gruppo dei Gaznevada, al Bolognesi di Ferrara nei circoli ARCI

Si chiamavano inizialmente Centro d'Urlo Metropolitano dal convegno sulla repressione del '77 in una Bologna sotto assedio e militarizzata. Cantavano MAMMA DAMMI LA BENZA ma erano seri e politicizzati antagonisti anche degli Skiantos: si chiamarono, poi, GAZNEVADA nel nome dello scrittore americano CHANDLER autore poliziesco di NEVADA GAS. Bosi racconta l'ambiente studentesco e giovanile a cavallo tra anni 70 e 80 in mezzo ai tumulti e alle lotte universitarie e operaie tra droga (eccessiva) e musica underground in sonorità punk rivoluzionarie anche nei costumi. Per fare opposizione musicale occuparno un appartamento da ricchi del centro ribattezzato “Traumafabrik” in onore della 'factory' di Warhol.

