Un banda in gonnella sempre in marcia tra sound e movimento 9 musiciste-ballerine inscenano il burlesque con maestria e molta femminilità: GIRLESQUE (anche GirlEsc: ragazze in uscita...) dalla Toscana uniche nel loro genere in Italia. Marching band esplosiva e 'toscaneggiante' (da varie città: Pisa, Livorno, Lucca e Firenze) dal ragtime sensuale al jazz. Ottoni, tamburi e percussioni, artiste teatrali e solari: carnevalesche anche a Natale...