FERRARA IN FESTA La BANDa delle donne in uscita... Al Rabicano Festival di Ferrara arrivano dalla Toscana le GIRLESQUE, band itinerante di sole donne, per le feste rinascimentali di strada

Un banda in gonnella sempre in marcia tra sound e movimento 9 musiciste-ballerine inscenano il burlesque con maestria e molta femminilità: GIRLESQUE (anche GirlEsc: ragazze in uscita...) dalla Toscana uniche nel loro genere in Italia. Marching band esplosiva e 'toscaneggiante' (da varie città: Pisa, Livorno, Lucca e Firenze) dal ragtime sensuale al jazz. Ottoni, tamburi e percussioni, artiste teatrali e solari: carnevalesche anche a Natale...

