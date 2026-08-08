La banda di circensi suona il rock dell'assurdo

Un esempio originale di 'nouveau cirque' internazionale tutto italiano: un concerto live di circensi- paramusici, i FREAKCLOWN, appunto, in ROCK “nonsense” surreale a tratti demenziale: un gioco di ruoli tra fragilità e ironia. Clownerie musicale, poetica e comica: arte popolare (di strada) dell'assurdo. Specialisti in “slapstick”, schiaffo e bastone, il battacchio medioevale da schiocco della Commedia dell'Arte in chiave moderna. Il clown diventa freak: FREAKCLOWN, “Il circo come non l'avete mai visto” -scrivono i cantattori strumentisti. Tutto quel che non andrebbe fatto loro lo fanno scambiando strumenti con pupazzi, bacchette in clavette da giocoleria. Una chitarra può diventare una racchetta da tennis e avere gli occhi...!? (“due pistole con gli occhi bianchi e neri”, cit. Dario Fo).







