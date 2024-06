TRIBUTO La Banda Militare suona Romagna Mia in centro storico e apre i concerti estivi Omaggio a Casadei, Puccini, Holst e Miller

E' un tributo a maestri di tutte le epoche il primo concerto della stagione per la Banda Militare, diretta dal maestro Stefano Gatta. Per celebrare i 70 anni di un inno come 'Romagna Mia' una reinterpretazione sullo stile del walzer viennese e un omaggio a Casadei.

Il concerto in centro storico, in piazzetta Garibaldi, con brani e composizioni classiche e contemporanee, come quelle di Giacomo Puccini, nel centenario dalla morte. Anniversari importanti per ricordare compositori senza tempo. La Banda ripropone le opere del maestro inglese Gustav Holst e, dall'altra parte dell'oceano, Glenn Miller, con un medley dei successi più grandi.

