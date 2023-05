La bandiera di San Marino nello storico "The Cavern Club" di Liverpool

C'è anche la bandiera di San Marino nel The Cavern Club, lo storico locale di Liverpool dove i Beatles hanno effettuato le loro prime esibizioni ed è stato palcoscenico per i più importanti gruppi beat inglesi. In occasione dell'Eurovision 2023 è stata allestita nel pub una bacheca con le bandiere dei 37 stati partecipanti, con aneddoti relativi alla storia dei Beatles. Presente anche la bandiera biancazzurra di San Marino, in gara al contest con "Like an animal" dei Piqued Jacks.

"George Harrison - si legge nella targhetta - ha visitato per la prima volta l'ippodromo di Aintree a Liverpool il 16 luglio 1955, quando aveva dodici anni. L'ippodromo è famoso in tutto il mondo per essere la sede del Grand National, ma la visita di George non era per vedere i cavalli da corsa, bensì le auto da corsa, dato che lì si teneva il Gran Premio britannico e il vincitore era Stirling Moss (che diventerà molto amico di George in seguito).

La visita avviò la sua passione per la Formula 1, a cui dedicò la canzone "Faster". San Marino ha ospitato un Gran Premio per 26 anni consecutivi dal 1981 al 1986, e nonostante abbia viaggiato in molte delle piste dei Gran Premi con i suoi amici Jackie Stewart, James Hunt e Damon Hill, George Harrison sorprendentemente non si è mai recato a quello di San Marino".