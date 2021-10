ANIMAZIONE D'AUTORE La "Belle" e la Bestia-Drago Dopo Cannes e Locarno anche il passaggio alla Festa del Cinema di Roma presto nelle sale italiane arriva BELLE la storia animata del regista giapponese Mamoru Hosoda

MAMORU HOSODA è ormai una superstar dell'animazione capace di dare intimità e personalità alle storie che racconta ambientandole nella contemporaneità (Digimon del 99 e Summer Wars del 2009 parlano del mondo di internet e dei social visti dai giovani). Con BELLE e le sue lentiggini e il drago mette in scena la “BELLA E LA BESTIA” nipponici. Due ore in cinemascope stile anni 60 successo nel suo paese e grande interesse in Europa (a Roma presente nella sezione ALICE NELLA CITTÀ) . Lui parte dalla sua esperienza di padre con la figlia adolescente (come fece con il lungometraggio MIRAI DEL 2018) e s'inventa SUZU NAITO nella prefettura di Kochi in campagna. Una ragazza semplice che sul web diventa BELLE nel virtuale con milioni di follower incontrerà l'avatar della BESTIA-DRAGO con un corrispettivo nel reale. Due mondi neanche tanto separati seppur divisi dallo schermo del computer. Realtà concreta disegnata a mano in studio vicenda virtuale- in motion capture e postproduzione: anche il film è fatto in due modi per due mondi.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: