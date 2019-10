La bellezza che attrae: primo passo per ridare vita al chiostro giardino San Francesco

Primo passo per ridare vita al chiostro giardino all'interno del monastero di San Francesco, proprio nel centro storico di San Marino. Festa di inizio lavori nel chiostro francescano della clausura. Un momento conviviale per la bellezza che “attrae”, che diventa luogo aperto a tutti, per momenti di incontro.

Un pomeriggio 'nell'Hortous Conclusus' con aperitivo floreale serale e concerto, mosaico di canzoni e di inni.

Momento conviviale, insieme ai giovani missionari dell'IGAM, che hanno saputo coinvolgere, media, social, intenti e cuori convogliando in donazioni, per ridare vita al chiostro giardino. L'affetto che le persone nutrono per quella veste rossa e bianca con la croce sul petto, storia di fede, di speranza e di entusiasmo delle Monache dell'Adorazione eucaristica.

Nel video la soddisfazione e l'entusiasmo della madre superiora, Gloria Riva ed due giovani volontari IGAM, Erika e Michele .