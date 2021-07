SAGGISTICA ON-LINE La bellezza della Kahlo resiste al tempo A quasi 70 anni dalla morte di Frida Kahlo, l'artista messicana divenuta l'icona delle avanguardie moderne, esce un video-saggio della serie Nerdwriter: FRIDA GETS PERSONAL anche sul web

Evan Puschak coglie la natura personale, l'intimità e l'accessibilità stilistica, del lavoro di Frida Kahlo così duraturo e popolare nel tempo. Che cosa ci cattura ancora delle opere della Kahlo? Al di là delle mode il personaggio legato al Messico, alle rivoluzioni e al contesto americano, emana una energia tutta nuova, secondo il saggio del Nerdwriter, così interiore e intima (vulnerabile e fragile come gran parte del suo pubblico) da essere uno sguardo che ci sfida. Centinaia di opere, filmati e documenti originali, raccolti recentemente in un docu-film, continuano a stregare milioni di persone nel mondo. Ritraeva ciò in cui credeva a volte sbagliando ma senza rinunciare al suo io artistico esistenziale. Se è vero che la sua passione sanguina anche nella pittura era ed è ancora estremamente espressiva. Bisogna essere appassionati nel vivere e commossi dalla realtà nel morire... a sé e agli altri, per soprevvivere al tempo.

fz

