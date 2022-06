DOGANA La Biblioteca di Serravalle inaugura la sua sede operativa all'Adminral Point. Tante le iniziative in programma

Uno spazio adeguato già pieno zeppo di libri è la conquista della Biblioteca Popolare di Serravalle, che ora ha una sua sede operativa al primo piano dell'Admiral Point di Dogana. Presenti all'inaugurazione, oltre a Don Giorgio Eva che ha benedetto i nuovi locali culturali, ospiti istituzionali e il segretario per il Territorio Canti, che ha contribuito alla realizzazione del progetto: "Una sede è importante per questo tipo di attività - commenta Canti -. Prima la Biblioteca era in un locale molto piccolo. Ora questa sede è a disposizione del Castello e delle attività della biblioteca per vare iniziative". Ancora più numerose infatti le attività in programma. Presentate con un video, che ha incluso anche un omaggio a Romeo Morri, politico sammarinese da poco scomparso. "Partiremo in autunno con diverse iniziative sfruttando questa saletta - spiega Checco Guidi, presidente Biblioteca Popolare di Serravalle -. Ci occuperemo della storia di San Marino, ospiteremo artisti, i membri dell'Associazione fotoamatori e faremo altre iniziative di interesse per la nostra terra".





Nel video le interviste a Stefano Canti, segretario di Stato per il Territorio, e a Checco Guidi, presidente Biblioteca Popolare di Serravalle

