La Bologna-Dakar in musica etnica

ELHZO BAND al Museo-Biblioteca internazionale della Musica di Bologna per (S)Nodi-Festival delle Musiche Inconsuete

di Francesco Zingrillo
2 set 2025
ELHZO BAND al Museo-Biblioteca internazionale della Musica di Bologna per (S)Nodi-Festival delle Musiche Inconsuete
ELHZO BAND al Museo-Biblioteca internazionale della Musica di Bologna per (S)Nodi-Festival delle Musiche Inconsuete

Demba Seye Gueye è ELHZO il cantante e polistrumentista senegalese partito da chitarre e percussioni in un viaggio da Dakar a Bologna con una band d'artisti di varie nazionalità: italiane americane e giapponesi. Insieme fondono stili e generi che vanno dal GRIOT al Jazz europeo con influenze Reggae e Pop. L'afro-jazz-beat senegalese è diventato un modo di esprimere una poetica politica che racconta il migrare nella musica. La sua sorprendente versatilità gli viene dalle collaborazioni con artisti affermatisi in Italia con la urban music come NILZA COSTA.




