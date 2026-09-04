MUSICA La cabina diventa console: dj set in Funivia per 'Dal Turista al Contadino' Il Cable Club di Dragon Valley farà ballare i passeggeri tra Città e Borgo Maggiore: l'evento concluderà la rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari del Titano

Una cabina che diventa console per un dj set fuori dagli schemi tra cielo, panorama e musica. Domenica sera, nell'ambito dell'evento 'Dal Turista al Contadino', la Funivia di San Marino sarà la location per un'esibizione musicale del tutto originale: il 'Cable Club' di Dragon Valley, con i deejay Martin Minotti e Pierluigi Berardi pronti a far ballare i passeggeri che salgono e scendono tra Città e Borgo Maggiore. "Cable Club nasce qualche anno fa e finalmente siamo riusciti a rendere tutto operativo grazie al progetto 'Dal Turista al Contadino' che ci ha dato questa grandissima opportunità di essere la parte conclusiva di tre giornate veramente intense", spiega Gianluca Battazza di Dragon Valley. "Vogliamo portare un calibro di eventi meno convenzionale in Repubblica e questa ci è sembrata l'occasione migliore per dare il nostro contributo e far ballare la gente", dicono i deejay Minotti e Berardi, che però non svelano ancora la loro playlist: "Direi che è una sorpresa, si vedrà domenica, lasciamo che sia la gente a scoprirlo”.

A contribuire alla riuscita dell'evento anche le istituzioni, dalla Segreteria al Territorio - organizzatrice della rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari del Titano - all'Azienda Servizi che gestisce la funivia. "La Segreteria di Stato per il Lavoro ha la delega ai rapporti con l'Aass ed è lieta e contenta di sostenere questo particolare e innovativo evento nella nostra Repubblica, attraverso l'utilizzo della funivia, rispettando tutti i criteri di sicurezza del caso per far sì che l'evento si svolga nella miglior maniera possibile", afferma Emily Lazzari della segreteria Lavoro.

'Dal Turista al Contadino' prende il via oggi, venerdì, con una sfida culinaria all'ultimo piatto tra i ristoratori del centro storico, utilizzando una mystery box con prodotti esclusivamente del territorio. " L'evento continuerà per tutto sabato e si concluderà domenica coinvolgendo anche il centro storico di Borgo Maggiore, dove abbiamo attuato come segreteria al Territorio un progetto di riqualificazione, aprendo le cantinette, inaugurando l'ascensore di collegamento con il campo della fiera e andando piano piano a sistemare il centro di Borgo che è anche lui incluso nel patrimonio Unesco", dice Andrea Silvagni della segreteria Territorio.

Nel servizio le interviste a Gianluca Battazza, Martin Minotti e Pierluigi Berardi, Emily Lazzari e Andrea Silvagni

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