La 'CalcioPolis' del futuro all'inglese

Comprensorio futuristico per uno sviluppo della città futuribile in Europa con il più grande stadio del mondo da 100mila posti oltre all'idea di un'area urbana (lo storico quartiere dei Reds) che verrà: intanto in Italia gli stessi piani sono bloccati da anni insieme all'industria calcistica. Un investimento miliardario (in sterline) su larga scala che coinvolge abitazioni, posti di lavoro, e vita sociale postindustriale (la città-fabbrica diventa distretto dello stadio): il maggior spazio pubblico 'rigenerato' al mondo.