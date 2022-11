EMILIA ROMAGNA CULTURA La California è a Modena LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll dalla Festa del Cinema di Roma alle sale emiliane la storia coprodotta dalla regione con la voce narrante di Piera Degli Esposti interpretato dalla cantante Nina Zilli

La storia di una madre “comunista” dichiarata di due gemelle (Silvia e Giulia Provvedi del duo “Donatella”), giovanissima, sposa un porcaro ossessionato dal Punk, dopo amore e lambrusco adolescenziali, rimane incinta nella California modenese che è come New Orleans. Una provincia della bassa emiliana che esiste davvero in una storia reale, anni 70 e 90, di due sorella nel giallo su un suicidio dato per scontato rivelatosi un dramma sociale violento poi risolto.

