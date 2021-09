“La Canonica ad Faitèn”, torna la Commedia dialettale per i 100 anni della Cassa Rurale di Faetano “La Compagnia della Corona” in scena al Nuovo di Dogana venerdì 24 e sabato 25

“Una storia inventata, perché non si sa come andarono le cose – così spiega il regista e sceneggiatore Stefano Palmucci - ma nella Canonica di Faetano fu di fatto costituita questa Banca, che da 100 anni continua a prosperare. Ho immaginato il contesto in cui tutto questo possa essere accaduto – prosegue – calando la commedia in un ambito storico e culturale rigoroso, ma condito con l'umorismo tipico della commedia dialettale”.

Ne “la Canonica ad Faitèn” il racconto di come è nata la Cassa Rurale di Faetano, cento anni fa, in un canovaccio originale di Stefano Palmucci, interpretato da una compagnia di nuova costituzione, estemporanea, fatta di amici o di professionisti che da tempo desideravano lavorare insieme. Hanno scelto di chiamarsi “Compagnia della Corona”, proprio evocando il periodo della pandemia, che ha fermato cultura, spettacolo e teatro. “Un amalgama ben riuscito, anche se spetterà al pubblico giudicarlo” – dice Stefano Palmucci – nel tornare finalmente a calcare le scene.

Nel video, l'intervista a Stefano Palmucci

