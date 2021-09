“La canonica ad Faiten”, tutto esaurito al 'Nuovo' per la commedia dialettale di Stefano Palmucci

Tutto esaurito ieri sera al Teatro Nuovo di Dogana per la prima della commedia dialettale dedicata alla nascita della Cassa Rurale di Faetano: “La canonica ad Faiten”, di Stefano Palmucci. Erano presenti anche i Capitani Reggenti. Il pubblico ha apprezzato la commedia che ricostruisce - con la leggerezza e l’ironia del dialetto sammarinese - i concitati momenti che hanno preceduto la fondazione dell’istituto faetanese. Attore, autore e regista molto apprezzato sia in terra sammarinese che oltreconfine, Palmucci intreccia vicende inventate ma verosimili nel contesto storico, sociale e ambientale rigorosissimo della Faetano d’epoca: tra perpetue petulanti e comari importune. Per l'occasione ha debuttato la Compagnia della Corona, creata per l’occasione e che deve il nome al periodo della pandemia, che ha fermato cultura spettacolo e teatro.