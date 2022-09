ANTEPRIMA MUSICA La cantautrice islandese è un avatar rosso Torna dopo 5 anni Björk, anticipando il suo nuovo album FOSSORA, con alcuni video d'impatto scenico e creativo sul web presentati in Islanda

Björk è cantautrice nordica che ha dentro le atmosfere e le parole della sua terra: l'Islanda. Prima del ritorno dal 30 settembre con il disco FOSSORA (termine d'origine latina, fossor: scavare, declinato al femminile; la scavatrice del profondo è lei), l'artista islandese ha voluto anticipare l'album in 3 singoli cantati e scritti in inglese anche in video (brevi stralci selezionati dalla cantante sono disponibili su youtube). Dopo UTOPIA di un lustro fa questo è il suo decimo (arcano) lavoro su etichetta indipendente. Concepito durante il lockdown in 13 tracce inconfondibili arricchite dell'apporto musicale dei figli e di alcuni dj indonesiani e musicisti elettronici scandinavi. ATOPOS, OVUL e ANCESTRESS, segnano il cammino surreale dell'autrice ispirato al mondo vegetale in un sottobosco psichedelico animato da funghi e licheni tra gioielli, alta moda (collabora la Maison Valentino) e lumache carnivore. OVULO rosso e avatar alieno con l' ANCESTRALE tributo alla morte della madre concludono il ciclo...

