ANIMAZIONE D'AUTORE La Capofamiglia: storie afghane di Angelina Jolie I RACCONTI DI PARVANA (The Breadwinner) di Nora Twomey prodotto da Angelina Jolie premiato nei maggiori festival d'animazione del mondo in anteprima riminese al TIBERIO

THE BREADWINNER (su chi mantiene la famiglia e letteralmente porta a casa il pane: il capofamiglia) è la figura paterna sostenuta da una bimba che si finge maschio nell'Afghanistan talebano. Gli avvenimenti storici (inizi 2000: i talebani sottomettono alla sharia il paese già dal 1996) prima della guerra totale con gli Stati Uniti sono nel romanzo di Deborah Ellis. Il film d'animazione, invece, intreccia storie e RACCONTI della piccola 11enne PARVANA ai fratellini in casa dopo l'arresto del padre insegnante, reduce e mutilato (perde una gamba ma è un sacrifico inutile) del precedente conflitto con i russi. Una ragazza pronta a tutto, in un paese che schiavizza le donne e opprime le figure femminili sottomettendole violentemente e sessualmente, salva la famiglia diventando adolescente al maschile... una pellicola d'animazione fatta di narrazione orale e tradizione popolare afghane millenarie con l'introduzione della fiaba sul RE ELEFANTE in chiave politica e femminista. LA CULTURA CONTRO IL REGIME: Un omaggio a tutte le bambine e ai loro mondi.

fz



