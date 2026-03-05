La capra campione di basket animato

GOAT traducibile con “Greatest Of All Time” significa CAPRA: l'emoji cioè il simbolo della capretta rappresenta il migliore: WILL sarà campione di basket (ruggiball) alla Micheal Jordan con la barbetta e i suoi compagni di squadra non ne sono convinti... però?! I piccoli, e con loro anche i bambini, sognano sempre in grande come la capretta Will vincendo comunque. Atmosfera pop e underground riferita al basket NBA e al mondo cestistico storico che pervade famiglie e ragazzi in tutto il mondo. Astuzia e dinamica entusiasta con la complicità di chi ti è amico (gioco di squadra) trasformano le performance dei più svantaggiati in MVP: campioni nel gioco e nella vita nonostante le difficoltà che tutti abbiamo. Un piccolo giocatore in un grande gioco può diventare “super”: GOAT appunto.















