CARTONI RSM La capra campione di basket animato “GOAT: (il più grande di tutti) sogna in grande” l'animazione americana d'autore prodotta dalla star NBA Stephen Curry per il weekend di San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

GOAT traducibile con “Greatest Of All Time” significa CAPRA: l'emoji cioè il simbolo della capretta rappresenta il migliore: WILL sarà campione di basket (ruggiball) alla Micheal Jordan con la barbetta e i suoi compagni di squadra non ne sono convinti... però?! I piccoli, e con loro anche i bambini, sognano sempre in grande come la capretta Will vincendo comunque. Atmosfera pop e underground riferita al basket NBA e al mondo cestistico storico che pervade famiglie e ragazzi in tutto il mondo. Astuzia e dinamica entusiasta con la complicità di chi ti è amico (gioco di squadra) trasformano le performance dei più svantaggiati in MVP: campioni nel gioco e nella vita nonostante le difficoltà che tutti abbiamo. Un piccolo giocatore in un grande gioco può diventare “super”: GOAT appunto.



