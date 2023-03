La Carrozzeria che fa "Miracoli" culinari...

MIRACOLI è drammaturgia tragicomica e politica dei giorni nostri così cinica e sagace da riempire il teatro bolognese dopo VASELINA e ANIMALI da BAR nata dal distopico CUS CUS CLAN. Fogne a cielo aperto e rifiuti tossici ammorbano la metropoli e la popolazione autoesclusa e reclusa (per mancanza di lavoro e rapporti umani) mentre i nostri eroi (Plinio e gli altri 'avanzi' della società) cucinano in garage. Dall'officina alla cucina dietetica e biologica il passo è breve: il riscatto culinario comincia dagli ultimi, i celiaci... fuori gli emigrati mangiano precotti liofilizzati in salsa orientale. Lo spettacolo è metafora dell'emergenza fognaria di ritorno di un umano alla deriva, dove ogni bisogno primario diventa una moda, che, fuori, compensa il male di vivere nei 'sabba' dell'aperitivo giulivo...