La casa norvegese dei valori

SENTIMENTAL VALUE di Joachim Trier dopo il Gran Prix a Cannes e gli European Awards è candidato a 9 Oscar per il 2026: due sorelle cresciute con una assenza in comune, il padre regista

di Francesco Zingrillo
28 gen 2026

Il sentimento riguarda una casa di una famiglia (registi e attori da sempre) che da generazioni la vive: il luogo è il simbolo di un legame coniugale perduto e filiale sopravvissuto nonostante la mancanza per le due figlie e l'assenza del padre regista che continua in un film. Oslo e il set della nuova pellicola si confondono con la dimora famigliare dei BORG alimentandone il VALORE SENTIMENTALE trasformando la storia in commozione e affettività. Dalle ferite e dalle fratture tra genitore-regista e figlie-attrici sulla scena e nella casa in vendita traspare l'AMORE.




