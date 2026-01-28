La casa norvegese dei valori

Il sentimento riguarda una casa di una famiglia (registi e attori da sempre) che da generazioni la vive: il luogo è il simbolo di un legame coniugale perduto e filiale sopravvissuto nonostante la mancanza per le due figlie e l'assenza del padre regista che continua in un film. Oslo e il set della nuova pellicola si confondono con la dimora famigliare dei BORG alimentandone il VALORE SENTIMENTALE trasformando la storia in commozione e affettività. Dalle ferite e dalle fratture tra genitore-regista e figlie-attrici sulla scena e nella casa in vendita traspare l'AMORE.







