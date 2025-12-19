“La cessione in antiparte”: nel libro di Reffi la tipicità di un negozio giuridico tutto sammarinese

Le immagini della presentazione

Presentato, nella sala meeting di Giorgia Boutique, il nuovo libro dell'Avvocato Paolo Reffi, “La cessione in antiparte. Ricognizione e osservazioni”, un momento promosso dall'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino. La pubblicazione di Reffi ha il grande pregio di spiegare non solo agli esperti ma anche ad una platea estranea all'interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, la natura di un “negozio di origine consuetudinaria, ovvero la cessione in antiparte, tipicamente ed esclusivamente sammarinese, del tutto sconosciuto al diritto italiano ed anche al diritto comune”.

Sempre complesso provare l'esistenza di una consuetudine – viene evidenziato – e ancor di più se questa, come nel caso specifico, ha dato origine ad un negozio particolare ed eterogeneo che riguarda “l’individuazione delle parti contraenti, la forma, l’oggetto, la causa, le formalità, i limiti, l’efficacia ed ogni altro aspetto negoziale”, creando un nesso in vario modo con le leggi positive e col diritto comune.









