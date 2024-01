PRIMA FILM RSM La Chance di Allen è una fortuna al cinema UN COLPO DI FORTUNA, film francese di Woody Allen, al Concordia di Borgo Maggiore per il weekend

La “chance” di Allen è traducibile in fortuna secondo la lingua del 50esimo film del regista newyorkese girato in francese a Parigi e dintorni. In italiano corrente si direbbe opportunità che non coincide con la “dea bendata” del puro fato: UN COLPO DI FORTUNA, quindi. La commedia romantica parigina è anche un thriller amoroso dal tempo sospeso sempre uguale intorno alla passione e al tradimento di una giovane donna sposata a un ricco più anziano ma ancora invaghita del compagno di liceo scrittore bohémien ritrovato. Una crime story da camera piena di doppi giochi. COUP DE CHANCE è un vero colpo di teatro nel finale alleniano senza esclusione di colpi (e di colpe) alla Hitchcock.

