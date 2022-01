ARTE ON LINE La 'chiave' di Dalì è Freud Dalì, l'arte e il sogno al tempo di Freud, nel dipinto del 1931 LA PERSISTENZA DELLA MEMORIA riscoperta da James Payne nella sua grande arte per tutti tra web e social

“Lavorare cadendo nel sonno con le idee più belle” - racconta Salvador Dalì in un inedito del 1931- “Le mie migliori idee sono i miei sogni!”. Capire la creatività surreale di Dalì divulgata sui media dalla GRANDE ARTE SPIEGATA in pochi minuti di didattica e curiosità spesso inediti lanciati da YouTube a cura di James Payne. A partire dal dipinto PERSISTENZA E MEMORIA l'ossessione artistica e psicologica di Salvador Dalì per i sogni in piccoli momenti di sonno interrotti dal gesto poetico e pittorico. L'HYPNAGOGIA coniata dal famoso personaggio anche mondano basata su una grossa chiave stretta in mano su un piatto che cadendo svegliava di colpo l'autore creando lo stato di SONNO-VEGLIA alla base di ogni ispirazione del maestro surrealista spagnolo.

